Oproep voor inwoners Bonaire; rij voorzichtig

KRALENDIJK – Waarnemend gezaghebber Oleana begon de update van 12 uur over de weerssituatie op het eiland met een waarschuwing aan de inwoners van Bonaire om vooral voorzichtig te rijden.

Er ligt van alles op straat zoals stenen, zand modder maar ook nog onderdelen van auto’s. Het verzoek is om niet met hoge snelheid door het water te rijden omdat omwonenden hier hinder van ondervinden. Indien het niet nodig is om de straat op te gaan wordt er gevraagd om rustig thuis te blijven zodat de brandweer en hulpdiensten hun werk kunnen doen.

“Respecteer de lintjes, barricades en de autoriteiten op straat die bezig zijn met de verkeersveiligheid.” aldus Oleana.

Een dam in de wijk Amboina is overgelopen wat in de nabije omgeving wateroverlast veroorzaakt.

De brandweer zal de gehele dag zichtbaar en actief bezig zijn om eenieder te helpen. Het ziekenhuis zal de komende uren alleen open zijn voor urgente acute zaken.

De overheid volgt de informatie van het KNMI op de voet. De website kan bezocht worden voor informatie.

Het Openbaar Lichaam zal vanmiddag om 18.00 uur met een nieuwe update komen.

Mensen die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij het noodnummer 911.