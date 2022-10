KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire ((TCB) heeft in samenwerking met data-expert ForwardKeys de laatste verwachte reisgegevens voor de winter van 2022/2023 gedeeld op basis van daadwerkelijk geboekte tickets naar het eiland Bonaire.

Bonaire heeft een gestaag herstel gezien na Covid en trekt nu nieuwe reizigerstypes aan als gevolg van een nieuw geïmplementeerde differentiatiestrategie.

De vluchtvooruitzichten voor Bonaire zijn stabiel met een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 80% voor het vierde kwartaal van 2022. Vanaf december komen er weer dagelijkse vluchten vanuit Miami met American Airlines, 5 vluchten per week vanuit Atlanta met Delta en de Newark-vlucht met United komt weer terug om tegemoet te komen aan het hogere passagiersvolume dat wordt verwacht voor het reisseizoen in de winter van 2022/2023.

‘Zowel de Caribbean als Bonaire zijn niet alleen goede voorbeelden van hoe goed een regio zich herstelt, maar ook van een regio die zich aan het herstellen is – ondanks alle macro-economische factoren die nu plaatsvinden, zoals de vertraging van de wereldeconomie, stijgende benzinekosten en de effecten van de oorlog in Oekraïne’, zegt Olivier Ponti, VP of Insights bij ForwardKeys.

In het vierde kwartaal van 2022 nemen de toeristenaantallen in veel landen sneller toe. De Dominicaanse Republiek loopt voorop op het gebied van overzeese aankomsten, 40% hoger dan in 2019, gevolgd door de US Virgin Islands (+33%), Bonaire (+30%), en Martinique (+26%).

Premium

Bonaire maakt een groei door in de categorie premium reizigers op basis van de opkomst van welvarende premium klasse reizigers, gevarieerde markten van herkomst (Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika) en reisdoelen.

Premium vliegreizen naar het Caribisch gebied zijn in het derde kwartaal met 27% gestegen ten opzichte van de periode vóór de pandemie. Voor wat betreft premium vliegreizen naar Bonaire kunnen we specifiek een driecijferige stijging zien ten opzichte van het niveau van 2019: +110%. Dit is enorm en vooral goed nieuws, niet alleen voor de luchtvaartmaatschappijen en hotels, maar ook voor de goederen- en dienstensector.

Recovery plan

“Dit is een exact resultaat van ons Tourism Recovery Plan en onze strategie om de welvarende reiziger te bereiken die op zoek is naar een milieubewuste vakantie ervaring. Toerisme speelt een belangrijke rol in ons economisch herstel en deze gegevens en bevindingen zijn onze leidraad bij het plannen”, zegt Miles Mercera, directeur van de Tourism Corporation Bonaire.