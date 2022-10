KRALENDIJK – Selibon NV laat in een persbericht weten dat in verband met hevige regenbuien op donderdag 6 oktober 2022 een achterstand bij de afvalophaaldiensten ervaren kan worden.

Afvalbrengplekken

De locatie op de Kaya Industria 20 is vandaag vanaf 11:00 uur gesloten. Lagun in Morotin is vandaag 6 oktober gesloten voor het publiek.

Hoofdkantoor Selibon

Het hoofdkantoor aan de Kaya Industria 20 is vandaag 6 oktober ook vanaf 11:00 uur gesloten. Selibon is bereikbaar via whatsapp nummer 701 8159. Gelieve in afwachting te blijven van een update morgen 7 oktober 2022 over de openingstijden van de kantoren en diensten.

Kunuku

De afvalophaaldienst in kunuku-gebieden zandwegen, zal vandaag niet plaatsvinden vanwege de slechte staat van de wegen als gevolg van de hevige regenval.

Centrum voor afvalscheiding in Lagun

Vanwege hevige regenbuien kan de staat van de wegen in de landfill niet toegankelijk worden voor klanten, vooral op de plekken waar takken en bladeren, hout en pallets, autobanden, grof afval, bouwafval en ook restafval gebracht worden. Het sorteerpark zal tot nader bericht operationeel zijn.

Selibon NV bedankt alle inwoners voor hun begrip voor deze onverwachte situatie.