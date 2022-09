TOCUMEN, PANAMA- Het is al een tijdje een populaire trend binnen de luchtvaartwereld: De beschildering van vliegtuigen in de oude huisstijl. Zo introduceerden onder meer KLM, American Airlines, Avianca en TAP Air Portugal een vliegtuig in de beschildering van weleer.

Aan de trend van de zogenaamde Retro Liveries doet nu ook het Panamese COPA Airlines mee. De luchtvaartmaatschappij heeft een Boeing 737-800 beschilderd in de oude kleuren, ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan.

“Met deze Boeing 737-800 NG geschilderd in de kleuren die onze vloot aan het begin van de jaren 90 droeg, willen we een belangrijke tijd in onze geschiedenis herdenken, toen we begonnen met wat de Hub of the Americas zou gaan heten. Het is een verhaal vol grote inzet en prestaties, maar bovenal de grote inzet van onze mensen om alle uitdagingen die we onderweg zijn tegengekomen te overwinnen en 75 jaar met trots de Panamese vlag door de lucht van Amerika te dragen”, zegt Pedro Heilbron, directeur van Copa Airlines.

Onderhoudscentrum

De Boeing 737-800 met registratie HP-1841, werd gespoten in het eigen onderhoudscentrum van de luchtvaartmaatschappij op thuishaven Tocumen International Airport in Panama City. De eerste vlucht die wordt toegewezen aan de Boeing 737-800 met herdenkingsontwerp is de CM808 op de route Panama City – New York.