KRALENDIJK – Waarnemend gezaghebber Reynold Oleana en coördinator rampenbestrijding Christopher Frans gaven vanmorgen vroeg een ingelaste persconferentie. Dit werd gedaan omdat vannacht bleek dat het weersysteem ten zuiden van Bonaire sneller onze kant op komt dan verwacht.

Daarom is besloten dat de scholen en crèches vandaag dicht blijven. Bedrijven en winkels wordt gevraagd om mensen vrij te geven. De regenval kan voor gevaarlijke situaties op de wegen zorgen en daarom is het verstandig dat zoveel mogelijk mensen thuis blijven vandaag.

Constructiewerk wordt vandaag ten zeerste afgeraden vanwege verwachte windstoten die wel tot 100 km per uur kunnen komen.

Er zijn schuilplaatsen beschikbaar op de volgende 5 locaties; sentro di bario Nikiboko aan de Kaya Pos di Amor, Cocari in Rincon, sentro di bario Amboina, sentro di bario Antriol Avanti en bij het rode kruis gebouw aan de Kaya Irma. Er zijn hier geen mensen van het crisisteam aanwezig en het is de bedoeling dat je eigen spullen meebrengt.

Mensen die in het toerisme werken is gevraagd de stand langs de boulevard weer op te ruimen want er komt geen cruiseschip vandaag. Algemeen advies: thuis blijven, help elkaar en geen paniek zaaien.

Bonaire International Airport zegt daarnaar gevraagd het volgende beleid te hebben: indien de situatie zodanig wordt dat BIA het veilige gebruik van de luchthaveninfrastructuur niet meer kan garanderen, dan zal de luchthaven gesloten kunnen worden.