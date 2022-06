ORANJESTAD – Vrouwen van 50-60 jaar op Sint-Eustatius kunnen meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek is de eerste van drie screeningsprogramma’s die op Sint-Eustatius worden uitgevoerd door de Public Health Prevention Clinic samen met Sint-Eustatius Health Care Foundation en het RIVM.

Baarmoederhalskanker is wereldwijd de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen. Dankzij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op HPV (humaan papillomavirus) kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor de ziekte mogelijk eerder behandelbaar is.

Door de samenwerking tussen RIVM, Public Health Prevention Clinic en de Sint Eustatius Health Care Foundation wordt baarmoederhalskankerscreening nu structureel uitgevoerd. Dit draagt bij aan de gezondheidswinst voor de inwoners van Sint-Eustatius.

Deelname en start op 27 juni 2022

Het doel is om alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar binnen drie jaar te screenen. Dit jaar worden vrouwen tussen de 50-60 jaar uitgenodigd om deel te nemen en kunnen ze een afspraak maken.