Consumentenbond Unkobon voelt zich onterecht aangevallen

Unkobon is zich van geen kwaad bewust en ageert tegen de onterechte beeldvorming. Foto: Unkbon

KRALENDIJK- De Unkobon verzet zich tegen het beeld dat de verdediger van consumentenbelangen er vooral is voor de buitenlanders op het eiland en dat zij niet samen zou willen werken met de door de overheid in het leven geroepen Tienda di Konsumidó.

Dat beeld werd recent in de eilandsraad geschetst waar de Consumentenwinkel was uitgenodigd om een presentatie te geven over het door haar verrichte werk. Volgens Unkobon zijn er legio voorbeelden van projecten die er met de Tienda di Konsumidó zijn opgepakt, zoals onder meer de prijsvergelijker bij de lokale supermarkten.

Volgens Unkobon is het wel zo dat de samenwerking met de Tienda niet goed meer liep na vertrek van de voormalige voorzitter, Ewald Abdul. Unkbon wijst er op dat zij verschillende keren geprobeerd heeft initiatieven te ontplooien met de Tienda, maar zonder succes.

In tegenstelling tot de Tienda, die van subsidies afhankelijk is, draait Unkobon op de bijdragen van betalende leden.

