De ‘scheetjes’ Karin en Hans uit elkaar

Foto facebook – Hans en Karin Flamingo Adventure Golf

KRALENDIJK – In het RTL Boulevard programma van vanavond, is bekend gemaakt dat de “Scheetjes” gaan scheiden. Karin zegt in een telefonisch interview dat zij de definitieve keuze al heeft gemaakt, “het is al zover heen dat het nooit meer goed komt”.

Karin geeft verder aan dat zij dinsdag al een afspraak zou hebben met een advocaat om de scheiding te starten. Hans zou hebben gezegd dat ze het maar moest regelen.

Casinomedewerkster Karin en brugwachter Hans verruilden Capelle aan den IJssel voor Bonaire in 2016. De twee werden bekende Nederlanders toen ‘Ik Vertrek’ het stel volgde bij de voorbereidingen van de bouw van hun Adventure Golfbaan. Twee jaar later werd Flamingo Adventure Golf geopend. De bouw werd in een 6 delige reality serie op SBS6 uitgezonden.

Inmiddels is Karin al enkele weken in Nederland en runt Hans de golfbaan alleen.

