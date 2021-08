Noodkreet van de dierenopvangcentra op Bonaire

2 Gedeeld

Foto FKK: Moederhond met haar 11 pups

KRALENDIJK – Het dierenasiel en dierenopvang Kunuku Kakelvers zitten vol. Beide roepen via social media om hulp in iedere denkbare vorm.

Een opname-stop…. makkelijker gezegd dan gedaan.Want ja, wat doe je als je een melding krijgt van een moederhond met haar 11 pups onder een container? Door de regen liep er steeds meer water onder de container. Wacht je dan tot de pups onderkoeld raken, of verdrinken? Nee natuurlijk niet. Hoe vol we ook zitten, iedereen schuift nogmaals een plekje op om ook dit lieve gezinnetje veilig te stellen.

Vol, voller, volst

Het dierenasiel heeft momenteel meer dan 100 honden en 75 katten. Bij Fundashon Kunuku Kakelvers verblijven op het moment van schrijven 121 honden, waarvan maar liefst 81 pups en 35 katten. Er blijven maar dieren binnenkomen bij beide opvangplaatsen. De twee instanties doen onder andere op Facebook oproepen voor vrijwilligers, adoptie, foster-gezinnen en alle hulp die mensen zouden willen geven.

FKK

Ondanks de op hun Facebookpagina afgekondigde opnamestop zeggen Peter en Patrice van FKK altijd 24/7 open te staan voor de opvang van gewonde dieren en pups. Door de drukte die ze momenteel ervaren, was het noodzakelijk om het verblijf, dat normaal gesproken voor de noodopvang dient, te gaan gebruiken voor de ‘reguliere’ honden. Voor de noodopvang hebben Peter en Patrice hun eigen slaap- en badkamer ingezet. Patrice zegt; “We zitten echt vol, normaal gesproken hebben we een capaciteit voor maximaal 75 honden zodat het werkbaar blijft voor ons en onze vrijwilligers.” Naast haar fulltime baan zet Patrice al haar vrije uren in om de dieren die het nodig hebben te helpen. Op dit moment krijgen negen pups, die zonder moeder gevonden zijn, om de drie uur de fles, ook ‘s nachts!

Peter geeft aan dat ze het drukker hebben dan ooit. Waar zou het aan kunnen liggen? Peter zegt; “Mogelijk speelt Covid-19 een rol, meer mensen hebben minder geld en middelen om voor hun dieren te zorgen, deze belanden helaas op straat.” Verder geeft hij aan dat er nog altijd een grote groep honden- en katteneigenaren zijn die hun dieren niet willen laten castreren of steriliseren. “Wij snijden niet in gezonde dieren” wordt er dan vaak gezegd. “Het laten helpen van je huisdier zorgt op de langere termijn voor minder dieren en minder kosten.” zegt Peter. Onlangs hebben de dierenartsen tijdens een campagne ruim 450 dieren geholpen, een mooie stap!

FKK kan alle hulp gebruiken en zoekt vrijwilligers, donateurs, klusjesmannen/vrouwen, fostergezinnen, ook goederen zijn welkom, vooral handdoeken zijn erg gewild.

Animal Shelter

Ook de Animal Shelter zit helemaal vol en heeft behoefte aan vrijwilligers die komen helpen met het verzorgen van de honden en katten. Liever alleen honden of katten dat kan natuurlijk. Hulp in iedere vorm is welkom, staat te lezen op de Facebookpagina van de Animal Shelter.



Heb je huisraad of andere producten die je zelf niet meer gebruikt? Breng het naar Pakhus di Pruga brengen, daar wordt het verkocht en de volledige opbrengst gaat naar de Animal Shelter. Je vindt Pakhus di Pruga aan de Kaya L Simon Bolivar, naast Beer and Burgers. Iedere zaterdag kun je spullen brengen en is de winkel open. Voor meer informatie kijk op de Facebookpagina van Pakhus di Pruga

Help ook

Heb jij tijd?

Zowel het dierenasiel als Kunuku Kakelvers verwelkomen alle vrijwilligers! Ook als je bijvoorbeeld een hondje mee wilt nemen om even te wandelen.

Foster zijn voor een hond of kat kan op verschillende manieren, zowel bij FKK als bij de Animal Shelter

Adopteer dan bij de Animal shelter of bij FKK.

Er zijn mogelijkheden om een hond of kat naar Nederland te laten komen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Maak een afspraak als jij wil helpen op wat voor manier dan ook

Dierenasiel ( Animal Shelter Bonaire) kun je telefonisch bereiken op 717-4989 of 701-4989

Fundashon Kunuku Kakelvers kun je telefonisch bereiken op 780 8020