Gratis castratie of sterilisatie voor honden en katten op Bonaire

Kunuku Kakelvers zit vol – screenshot video NOS TV

Dierenopvang Fundashon Kunuku Kakelvers op Bonaire zit vol. Dit heeft onder andere te maken met de vele jonge honden die de laatste tijd binnen zijn gebracht bij de opvang. De afgelopen week ontvingen zij 22 puppies. Met de veertig puppies die al iets langer in de opvang verblijven betekent het dat zij inmiddels meer dan zestig jonge honden opvangen.

Ook maandagmiddag zijn er nog acht puppies aangemeld en binnengebracht, die daar nog bij opgeteld kunnen worden. Honden die niet geboren hadden mogen worden. Daarom willen zij nogmaals onder de aandacht brengen dat honden en katten op Bonaire gratis kunnen worden gecastreerd of gesteriliseerd.

Veel honden en katten op Bonaire lopen los rond, met als gevolg ongewenste nestjes puppies en kittens. Deze puppies en kittens worden gedumpt of bij de opvang gebracht. Een ongewenste situatie voor alle partijen. Honden- en katteneigenaren kunnen meehelpen om deze situaties in de toekomst te voorkomen door hun dieren te laten castreren en steriliseren.

Daarnaast hebben zieke en gewonde honden en katten hulp nodig. Zij lopen vaak veel te lang rond met onnodige veel pijn. Ook hierin kan Kunuku Kakelvers de eigenaren bijstaan om hun dieren te helpen.

Wil je je kat of hond gratis laten castreren of steriliseren? Of heeft jouw dier op een andere manier hulp nodig? Neem dan contact op met Kunuku Kakelvers.

In deze video van NOS TV zie je een interview met Kunuku Kakelvers en Flamingo Island Veterinary Center.