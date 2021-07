Peter R de Vries overleden aan verwondingen

AMSTERDAM – Peter R. de Vries is vandaag overleden. Hij werd 64 jaar. De Vries is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij de schietpartij in Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in de stad.

De Vries kreeg op de eilanden en in Nederland veel bekendheid door een televisieaflevering die hij maakte over Joran van der Sloot. Dit was in 2006. De Vries was er zeker van dat van der Sloot achter de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba zat.

In 2008 ontving Peter R de Vries een Emmy Award voor de aflevering over de verdwijning van Holloway.