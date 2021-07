Bachelor’s Beach krijgt flinke upgrade | Met video

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire gaat samen met verschillende partners beginnen aan werkzaamheden om de Playa Fòrn’i Kalki, ook wel bekend als Bachelor Beach, toegankelijker en mooier te maken.

Er komen volop parkeerplaatsen met voldoende ruimte voor bussen. Ook komt er een terras met palapa’s, gratis internet verbinding, een betere en veiligere trap naar het strand en mooie, lokale planten om een ideale sfeer te creëren.

‘De zee is onderdeel van onze Bonairiaanse cultuur en identiteit. Een dagje genieten aan het strand met het hele gezin is voor ons als Bonairianen een regelmatig terugkerende activiteit. Gezien de geschiedenis van de Playa Fòrn’i Kalki en ook het aantal mensen die dit strand bezoeken is het noodzakelijk om voor betere faciliteiten te zorgen, voor zowel lokale bezoekers als toeristen’ volgens de gedeputeerde van toerisme Hennyson Thielman.

Er komt ook een speeltuin voor kinderen, kiosken waar lokale ondernemers strandspullen kunnen verkopen of huren, een plek met picknicktafels waar eten en drinken wordt verkocht en een gebouw met douche en toilet en waar mensen zich kunnen omkleden.

Ontwerp

“Een Bonairiaanse architect is verantwoordelijk voor het ontwerp. We zijn enorm trots dat een jonge, lokale professional die onze stijl en onze behoeften begrijpt, het strand heeft ontworpen zodat we de levensstandaard van onze bewoners kunnen blijven verhogen,” zegt gedeputeerde van Infrastructuur James Kroon.

Volgens Kroon heeft het Openbaar Lichaam Bonaire ervoor gezorgd dat de unieke, natuurlijke aspecten van het strand behouden blijven. “Het strand is en blijft gratis toegankelijk voor het publiek, het krijgt alleen een facelift voor onze lokale bevolking en onze bezoekers. De ontwikkeling van dit strand is in lijn met het beleid voor onze toeristische sector en het Tourist Recovery Plan. Het doel is om onze faciliteiten te verbeteren en nieuwe, unieke ervaringen te creëren. De komende maanden zullen op dit strand zichtbare veranderingen plaatsvinden”.

Volgens Thielman en Kroon kan dit de bereikbaarheid tijdelijk beperken, maar zorgt het er tegelijkertijd voor dat Bonaire over 6 maanden kan genieten van een nog mooier Playa Fòrn’i Kalki.