Talentlessen bij basisscholen succesvol en krijgen vervolg met Weekendschool

RINCON – De Talentlessen voor scholieren van de basisscholen zijn het afgelopen schooljaar erg geslaagd. Meer dan 80 leerlingen hebben meegedaan aan de wekelijkse Talentenklas. Verspreid over de verschillende locaties van Antriol, Nikiboko tot Rincon hebben leerlingen na schooltijd gewerkt aan de bewustwording van hun talenten.

Onder begeleiding van hun talentencoach zijn de leerlingen gaan zoeken naar hun kwaliteiten en vaardigheden. Door vele gesprekken en oefeningen zijn ze meer bewust van hun sterke kanten en minder sterke kanten. En ze leren deze vaardigheden te gebruiken en op een juiste manier in te zetten.

De stichting Jongeren en Toekomst hoopt hiermee dat de leerlingen het beste uit zichzelf halen en ze te stimuleren het juiste beroep of opleiding te kiezen dat aansluit bij hun vaardigheden. Dit driejarige programma wordt gesponsord door de Samenwerkende fondsen.

Bij Mangasina di Rei was vrijdag 25 juni de afsluiting van de Talentlessen van de klas in Rincon. De leerlingen voerden een zelfgemaakt toneelstuk op. Na afloop ontvingen ze een certificaat uit handen van de leerkrachten. Gedeputeerde Nina den Heijer heeft de leerlingen toegesproken en vertelde hoe trots ze is op deze leerlingen.

Volgend jaar krijgen de leerlingen gastlessen over verschillende beroepen. Mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties komen vertellen over hun werk, hun passie en de vaardigheden die ze hiervoor gebruiken. Deze lessen zijn op zaterdag.

Komende schooljaar wordt op het voortgezet onderwijs deze Weekendschool voor het eerst geïntroduceerd.