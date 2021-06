Container met gasflessen kiepert om op Zuidpier

De omgeving van de pier is afgezet. Beeld: NOS-TV

Kralendijk- Op woensdagavond rond de klok van half 9 is op de Zuidpier in Kralendijk een container vol met gascylinders omgevallen.

Het incident was aanleiding voor de politie om de hele omgeving af te zetten. KPCN riep burgers ook op vooral niet naar het gebied toe te komen.

De brandweer voert inspecties uit om te kijken of er sprake is van een gevaarlijke situatie. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend gemaakt.

Het incident is een tweede ongeluk op de pier in een relatief korte tijd. Vorig jaar kwam een chauffeur van Don Andres om het leven bij het verplaatsen van een container, eveneens op de Zuidpier.