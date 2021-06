Bezoekers weer welkom bij Animal Shelter

KRALENDIJK – Het is weer mogelijk om zonder afspraak naar de Animal Shelter te gaan. Het asiel is overvol met honden en katten.

Door de noodmaatregelen was het dierenasiel alleen op afspraak te bezoeken, maar sinds deze week zijn de deuren weer open voor bezoekers.

Het dierenasiel is open van maandag t/m vrijdag van 10.00uur – 13.00uur en van 14.00 – 15.30uur. Zaterdag is het asiel geopend van 10.00uur t/m 14.30uur.

Animal Shelter Bonaire is een toevluchtsoord voor honden en katten die niet meer door hun eigenaren kunnen worden verzorgd, die in de steek zijn gelaten of in het wild zijn geboren en door bezorgde burgers en toeristen naar het asiel zijn gebracht.

