17 Gedeeld



Kralendijk – De Bonaire Hotel en Tourism Association is een Taskforce Car Rentals gestart. Waar andere sectoren al jarenlang georganiseerd zijn in verenigingsverband, was de autoverhuurbranche als sector nog nooit verenigd.

Met alle uitdagingen waar de autoverhuurders sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie mee te maken hebben was het tijd om hier verandering in te brengen.



Op initiatief van Luite Berkenbosch, General Manager van AB Car Rental en tevens Vice-Voorzitter van BONHATA is er een Taskforce Car Rentals opgericht. Naast enkele bestaande BONHATA leden zijn er nog 6 bedrijven als nieuw lid van BONHATA toegetreden tot de Taskforce.

Gezamenlijk hebben deze bedrijven meer dan 1000 huurauto’s en daarom kan er gesproken worden over een goede vertegenwoordiging van de sector. Het doel is om als Taskforce samen de uitdagingen aan te pakken waar zij als sector voor staan.

Berkenbosch benoemt enkele belangrijke onderwerpen zoals de motorrijtuigenbelasting, de autoverhuurbelasting, verzekeringen en criminaliteit.

Door het wegblijven van toeristen stond een groot deel van de verhuurvloot de afgelopen maanden geparkeerd. “Je kunt je voorstellen dat dit voor alle verhuurders een moeilijke periode is en dat we samen zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen die we hebben, voor nu en in de toekomst.”

Zo zijn er afspraken geweest met vertegenwoordigers van de lokale overheid. “We merken dat er goed naar ons geluisterd wordt en er in oplossingen gedacht wordt om ons door de zware tijd heen te helpen”, aldus BONHATA’s Vice-Voorzitter.

Lees ook: