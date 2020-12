Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Caribische Queen of Puddings

Nog een paar weken en dan is het alweer Kerst! Om alvast in de kerststemming te komen heeft Corjan dit heerlijke nagerecht gemaakt. Queen of Puddings is van origine een tradioneel Brits dessert. Het bestaat uit een met broodkruimels ingedikt mengsel dat gebakken wordt. Daarover komt een laag jam en het geheel wordt afgemaakt met meringue.

Corjan heeft zijn eigen variant van dit traditionele gerecht. In zijn recept bestaat de bodem uit onder andere een mix van kerstkoekjes en rozijnen. Naast gewone melk wordt er ook kokosmelk en kokos gebruikt, wat het gerecht een heerlijk tropisch tintje geeft. Eventueel kun je er een dopje Malibu aan toevoegen om de tropische beleving helemaal compleet te maken.

De topping bestaat uit kersen en zelfgeklopt schuim. Dat wordt smullen deze Kerst! Bon Pasku, oftewel fijne Kerst!

Kerstkoekjes

Ingrediënten

90 gram kerstkoekjes

30 gram rozijnen

10 gram kokos

10 gram citroenrasp

100 gram kokosmelk

200 gram melk

een scheutje vanille-extract

15 gram suiker

2 eieren (alleen de dooiers)

1 dopje Malibu (eventueel)

Topping:

300 gram kersen

150 gram kersensap

60 gram suiker

maizena

Schuim:

2 eieren (alleen de eiwitten)

100 gram suiker

Garnering:

Koekje of pistachenoten

Benodigdheden:

bekken (vetvrij)

garde (vetvrij)

spuitzak met spuitdopje/rozet

vuurvaste schaaltjes

oven

Recept

De ingrediënten voor de bodem

Verwarm de kokosmelk, de melk, het vanille-extract, de citroenrasp en de suiker in een pan.

Hak de koekjes in stukjes en meng deze met de rozijnen, kokosrasp en eventueel een dopje Malibu.

Giet het melkmengsel bij de eigelen en roer goed door. Giet dit weer over het koekjesmengsel en laat even staan zodat de koekjes lekker volzuigen.

Verdeel dit mengsel over vuurvaste schaaltjes en bak af in een oven op 180 graden Celsius tot het gaar is.

Het kersenmengsel

Los de maizena op in koud water. Kook het kersensap met de suiker en bind deze met wat maïzena. Voeg de kersen toe en roer even door.

Verdeel het kersenmengsel over de schaaltjes met de gebakken koekjes.

Klop de eiwitten op in een vetvrije bekken met een vetvrije garde en voeg geleidelijk suiker toe tot er een stevig schuim ontstaat

Garneer het gerecht met gehakte pistachenoten of een een koekje

Doe het schuim in een spuitzak met spuitdopje of rozet. Spuit het schuim bovenop de kersen en laat deze mooi bruin kleuren in de oven.

Je kunt het toetje eventueel garneren met wat gehakte pistachenoten of met een kerstkoekje.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

