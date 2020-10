160 Gedeeld

Kralendijk – Het Delfins Beach Resort op Bonaire start in november met een screeningsmethodiek welke het Covid-19 virus kan herkennen. Hiermee is Delfins het eerste resort dat een veilige omgeving kan creëren voor haar gasten.

Hotelmanager David Rietveld; “Hoe mooi zou het zijn als we met deze testkit het hele eiland Covid-19 vrij kunnen houden. Dan is Bonaire een unieke, veilige vakantiebestemming en kan de economie snel herstellen.”

Door op het resort de medewerkers en de gasten op vrijwillige basis te testen hoopt het resort een omgeving te bieden die een veilige basis vormt voor haar gasten.

De test bestaat uit een elektronisch signaal van 6 volt en een laag amperage en is dus niet voelbaar. Het signaal bestaat uit een serie elektronische frequenties die een respons oproept van het lichaam die gemeten wordt.

Daarmee is het een eerste COVID screening die zonder enige vorm van gevaar voor het menselijk lichaam en zonder afval te produceren een zeer betrouwbaar resultaat geeft. Een resultaat dat meer dan 90% zekerheid geeft dat je het virus niet hebt.

De test duurt 10 minuten en er kunnen dus 6 mensen per uur getest worden. Bij een uitslag met een hoog risico wordt er een advies gegeven om alsnog de PCR test te doen.

De technologie is 10 jaar geleden uitgevonden in Zuid Afrika en sindsdien verder ontwikkeld . Reeds verschillende soorten virussen kunnen er mee worden aangetoond. In Zuid Afrika zijn er al meer dan 3700 mensen gescreend voor het COVID 19 virus.

Tijdens de meeting stuurt het apparaat 60.000 datapunten via het internet naar een server die vervolgens op basis van een algoritme direct een uitslag geeft.

Het Electronic Pathogen Detection, EPD-systeem, draait momenteel mee in een internationale competitie waarin 2000 systemen worden vergeleken en behoort inmiddels al tot de laatste 200 systemen.

