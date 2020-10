4 Gedeeld

De Rijksoverheid in Caribisch Nederland communiceert regelmatig met haar burgers en wil graag weten of dit anders of beter kan. Met deze kennis kan zij hen zo goed en volledig mogelijk bereiken en informeren.

Het invullen van de enquête neemt circa 5 tot 10 minuten in beslag. De antwoorden zijn geheel anoniem en de privacy van deelnemers is daarmee gewaarborgd.

De enquête is opgesteld in 3 talen en is te bereiken via: Enquete RCN

