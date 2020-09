104 Gedeeld

Knops is inmiddels weer volop aan het werk, maar denkt nog steeds met plezier terug aan de vakantie met zijn gezin op Bonaire.

Kralendijk- Staatssecretaris Raymond Knops zegt dat hij, samen met zijn gezin, eerder dit jaar volop heeft genoten van een vakantie op het eiland. De bewindsman is van mening dat Bonaire een aantal unieke kwaliteiten bezit die het eiland aantrekkelijk maken.

“Ik ben inderdaad voor het eerst met mijn gezin op Bonaire geweest en ik moet zeggen dat het ons uitstekend is bevallen”, zegt Knops in gesprek met Bonaire.nu.

Drukte

Op de vraag of hij begrijpt dat sommige mensen op het eiland zich zorgen maken over een toenemende drukte door onder meer een groeiend toerisme, knikt Knops bevestigend. “Ik hoor van veel mensen dat het eiland de laatste jaren erg is veranderd”, zegt hij daarover.

“Ik moet overigens opmerken dat het heerlijk rustig was toen ik hier op vakantie was met mijn gezin. Het eiland was natuurlijk stil door de Covid-perikelen. Voor het eerst geen files op de weg en zonder cruiseschepen in de haven. Ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk niet erg vond”, aldus Knops.

Toch vindt Knops dat hem bescheidenheid past als het gaat om de weg die Bonaire in moet slaan als het gaat om de verdere ontwikkeling van het toerisme. “Het is aan het Bestuurscollege van het eiland én aan de bewoners om te bepalen hoe zij willen dat Bonaire er straks uit komt te zien”, zegt de staatssecretaris. De bewindsman zegt wel te denken dat de huidige crisis het eiland ook een aantal unieke kansen biedt. “Je kunt daarin natuurlijk best andere keuzes maken dan andere eilanden in het Caribisch gebied hebben gedaan”.

Jaloers

“Hoewel ik er dit keer ben voor het werk en niet om vakantie te vieren, waren mijn kinderen best jaloers dat ik deze kant weer opging”. Knops zegt dat foto’s die hij thuis liet zien van eerdere werkbezoeken aan het eiland, de belangstelling van zijn gezin voor het eiland wekten.

