Zorgwekkende situatie bij Selibon op Bonaire

KRALENDIJK – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat in een persbericht weten dat er ernstige problemen zijn vastgesteld bij het afvalcentrum van Selibon in Lagun. Het inspectierapport wijst op de groeiende risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. De situatie is urgent, omdat de vervuiling van lucht, bodem en grondwater steeds erger wordt.

Een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het zeewater in de nabijgelegen baai Lagun is vervuild met zware metalen. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur en de gezondheid van de inwoners. De inspectie vond plaats van 27 tot en met 30 augustus 2024 en onthulde verschillende tekortkomingen in de manier waarop het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) toezicht houdt op Selibon.

Problematiek

Selibon zou volgens het ILT geen geldige hindervergunning volgens de Wet VROM BES hebben. De stortplaats is niet goedgekeurd en heeft geen omheining, waardoor er ongecontroleerd afval wordt gestort. Er staan negen ongekoelde zeecontainers met biomedisch afval op het terrein, waarvan sommige al meer dan een jaar buiten staan. Deze containers zijn in slechte staat en kunnen gevaarlijk zijn.

Er zijn ook 19 containers met asbesthoudend materiaal. Een deel daarvan heeft lang onjuist verpakt buiten de containers gelegen, wat kan leiden tot bodemverontreiniging. Bovendien zijn er sinds maart 2024 verschillende branden geweest op de stortplaats, die nog steeds niet helemaal geblust zijn. Dit zorgt voor rook- en stankoverlast in de omgeving.

Vanwege de ernst van de situatie heeft de ILT de bevindingen doorgestuurd naar de waarnemend Rijksvertegenwoordiger van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze vertegenwoordiger kan verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het OLB snel en effectief handelt.

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond (wRv) heeft het inspectierapport ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Selibon Lagun’ inmiddels ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Op dinsdag 22 oktober vindt er een gesprek plaats tussen de wRv en het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire. Tijdens dit gesprek worden de conclusies en aanbevelingen van de ILT besproken. Jan Helmond verwacht, op basis van dit gesprek en de resultaten van het rapport, in de week van 4 november meer duidelijkheid te kunnen geven over de vervolgstappen.

