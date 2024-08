Algemeen Gedeputeerde Cicilia: ,,Afvalcontainers aanwezig, oplossing is nabij” Hans Hofstra 29-08-2024 - 2 minuten leestijd

Het grote gat met een diepte van ongeveer drie meter is nog niet afgedekt.

KRALENDIJK – Gedeputeerde Anjelica Cicilia heeft in de wekelijkse persconferentie van vorige week uitleg gegeven over de huidige stand van zaken omtrent het onvoltooide afvalproject op Bonaire. Een aantal maanden geleden is een groot gat gegraven in de Kaya Isla Riba. Bijzonder genoeg is het gat niet afgedekt en kunnen onoplettende omstanders er zo in vallen. In de persconferentie liet Cicilia weten dat de containers zijn gearriveerd en dat de coördinatie om deze te plaatsen en gebruiken met Selibon wordt opgestart.

,,Er is een bedrijfsafspraak gemaakt met het Openbaar Lichaam Bonaire, maar door het verdwijnen van de projectleider is er vertraging ontstaan,” aldus Cicilia. ,,De containers zijn inmiddels gearriveerd en er is contact opgenomen met Selibon om af te stemmen en te coördineren dat de containers op de juiste locaties geplaatst worden.”

Het gat is ongeveer drie meter diep. Tot op heden is er nog weinig gedaan om iets te doen aan de veiligheid van voorbijgangers.

Het project lijkt nu vooral te stagneren door problemen in de coördinatie tussen de betrokken partijen. ,,Het is nu een kwestie van het op elkaar afstemmen van de acties om ervoor te zorgen dat de containers geplaatst worden,” vervolgde Cicilia. Ze benadrukte dat er actief aan een oplossing wordt gewerkt.

Een ander punt van zorg was het systeem voor het ophalen en controleren van de containers. Cicilia benadrukte dat de coördinatie nu bij Selibon ligt, die verantwoordelijk is voor het beheer van het afval op het eiland. ,,Selibon heeft de containers besteld. De afdeling ruimte en ontwikkeling zal met Selibon verder bespreken hoe het project opgepakt gaat worden.”

