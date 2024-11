Vacatures Bonaire Vacature Administratie Assistent Melanie Zandwijk 29 november 2024

Meyer Moving (een dochteronderneming van de AGS Group) is sinds 1959 een specialist in internationale, lokale en bedrijfsverhuizingen in het Caribisch gebied, gericht op het bieden van de beste service aan onze klanten door middel van de nieuwste industriële innovaties en moderne technologie die speciaal is ontwikkeld voor de verhuisindustrie. Wij bedienen een zeer diverse sector van klanten en zijn een betrouwbare mobiliteitspartner, die zorgt voor verhuizingen over land, over zee of door de lucht, met deur-tot-deurdiensten via een uitgebreid wereldwijd netwerk van gelieerde bedrijven en agentpartners.

We zijn momenteel op zoek naar een Administratie assistent, gevestigd in Kralendijk, Bonaire.

Ben je gedreven, gestructureerd en kun je goed overzicht houden? Werk je graag in een dynamische internationale omgeving kun je goed zelfstandig werken, maar ben je daarnaast ook een echte teamplayer dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieomschrijving

Je gaat in een klein team aan de slag om verhuizingen voor onze klanten goed te organiseren. Hierbij krijg jij veel verschillende verantwoordelijkheden en dus afwisseling in je werk. Je kunt denken aan customer service, administratie, plannen en organiseren van transport en douane zaken, samenwerken met partners en collega’s.

Fuctie eisen

Beheersing van Nederlands, Engels en Papiamentu (Pré) in woord en geschrift.

Mimimaal MBO+ werk- en denkniveau

Ervaring in de logistiek (Pré)

Administratief

Stressbestendig en flexibel

Bereid om extra uren te werken indien nodig

Leergierig

Ervaring met Asycuda is een grote Pré

Wat bieden wij

Uitdagende baan in een groeiende en dynamische internationale organisatie

Marktconform salaris op basis van kennis en ervaring

24 uur per week

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden, stuur dan je CV en motivatiebrief naar: [email protected]

General Recruitment Terms:

Although we appreciate all applications, we can only correspond with short listed candidates. Should you not have received feedback on your application within four weeks of applying, please consider your application unsuccessful. We reserve the right to withdraw any advertised vacancies at any time and at our own discretion, as well as the right to not make a placement. Unsolicited submissions from recruitment agents will not be considered. The interviewing and appointment process will take place in accordance with the Group’s policies and procedures and may involve several steps.

By submitting your application, you agree and consent to the processing, administration and archiving of your personal data contained in your CV and other application documents, in accordance with the relevant legislation (as may be amended) for the purposes of registration and recruitment of candidates.

We strongly promote diversity in our workforce, and applications from all sectors of society are encouraged. However, as an inherent requirement of the position, the successful candidate must already be living and working in Bonaire.

