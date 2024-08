Politiek & Bestuur UPB fractie stuurt waslijst aan vragen over Selibon Redactie 21-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De fractie van de Union Patriótiko Boneriano (UPB) heeft een lange lijst met vragen gestuurd aan gezaghebber John Soliano over de precieze gang van zaken bij vuilverwerker Selibon N.V.

Zo wil de partij onder meer weten of voormalig directeur wel op de juiste wijze of op juiste gronden is ontslagen en of het Bestuurscollege het eens is met de benoeming van een interim-directie. Ook vraagt de groene fractie zich af of er niet een openbare werving- en selectieprocedure plaats zou moeten vinden voor de directiefuncties bij het bedrijf.

Gedeputeerde Clark Abraham, die ook overheidsdeelnemingen in zijn portefeuille heeft, ging tijdens de eilandsraadvergadering dinsdag kort in op de vragen van de UPB, maar zegde ook toe op een later moment aanvullende informatie te verstrekken.

Overvallen

Het lijkt er op dat ook het bestuurscollege op punten is overvallen door de ontwikkelingen bij het overheidsbedrijf, waar het al langer onrustig is. Zo zijn de werknemers en hun vakbond al tijden ontevreden over het gevoerde beleid, is er sprake van financiële uitdagingen en loopt het bedrijf vele jaren achter bij het opleveren van de jaarcijfers.

