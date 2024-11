Vacatures Bonaire Vacature Beveiligingsmedewerker High-Risk Locaties Melanie Zandwijk 17 november 2024

Ben jij een ervaren beveiligingsprofessional met een scherp oog voor veiligheid op high-risk locaties? Werk je graag in een internationale omgeving en ben je klaar om de uitdaging aan te gaan op locaties met strenge veiligheidsvereisten? Dan zoeken wij jou!

Functiedoel:

Als Beveiligingsmedewerker High-Risk Locaties ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en beveiliging op gevoelige locaties met internationale aspecten. In deze functie werk je nauw samen met internationale collega’s, externe veiligheidsdiensten en bezoekers om een veilige en gecontroleerde omgeving te garanderen.

Belangrijkste Verantwoordelijkheden:

Beheren van toegangscontrole en screening van bezoekers, personeel en voertuigen.

Monitoren van CCTV- en alarmsystemen en reageren op verdachte activiteiten.

Samenwerken en communiceren in het Engels met internationale collega’s en veiligheidsdiensten.

Handhaven van crisisbeheer en noodprocedures tijdens incidenten en evacuaties.

Rapporteren en documenteren van incidenten in nauwkeurige, Engelstalige verslagen.

Controleren en onderhouden van beveiligingsapparatuur zoals alarmsystemen en biometrische scanners.

Proactief beoordelen van potentiële risico’s en bijdragen aan een veilige omgeving.

Wat heb je nodig om deze functie uit te voeren?

Engelse taalvaardigheid : Minimaal B2-niveau (mondeling en schriftelijk).

: Minimaal B2-niveau (mondeling en schriftelijk). Diploma en certificaten : Minimaal mbo-beveiliger niveau 2, geldige EHBO- en CPR-certificaten.

: Minimaal mbo-beveiliger niveau 2, geldige EHBO- en CPR-certificaten. Werkervaring : Ervaring in high-risk of gevoelige locaties, bij voorkeur met internationale aspecten is een pré.

: Ervaring in high-risk of gevoelige locaties, bij voorkeur met internationale aspecten is een pré. Technische kennis : Ervaring met CCTV-monitoring, alarmsystemen, en toegangscontrolesystemen.

: Ervaring met CCTV-monitoring, alarmsystemen, en toegangscontrolesystemen. Achtergrondcontrole : Bereidheid om deel te nemen aan achtergrond- en veiligheidsscreenings.

: Bereidheid om deel te nemen aan achtergrond- en veiligheidsscreenings. Vaardigheden: Proactief, stressbestendig en sterk in communicatie met internationale teams.

Wat wij bieden

Marktconform salaris tussen $1.850 en $2.250 bruto per maand.

Ondersteuning bij huisvesting, inclusief 50% vergoeding voor IND-kosten.

50% korting op kinderopvang en de gym.

Vergoeding van vliegticket vanuit Aruba of Curaçao.

Gratis cursussen, zoals EHBO en algemene beveiliging.

Wekelijkse warme maaltijd.

Ouderschapsverlof voor vaders van twee weken.

Klaar om de uitdaging aan te gaan?

Solliciteer nu en wordt onderdeel van ons team. We kijken uit naar jouw komst! Stuur je CV naar [email protected] of via whatsapp +599 701-4150.

