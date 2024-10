Nieuws van Bonaire Afvalscheiding op Bonaire: Mooie plannen, maar realiteit blijft achter Hans Hofstra 12-10-2024 - 3 minuten leestijd

Er is veel onduidelijkheid over het afval scheiden op Bonaire.

KRALENDIJK – Afvalscheiding op Bonaire lijkt steeds vaker grotere problemen op te leveren. De prachtige natuur van Bonaire wordt vervuild. Containers puilen uit, gescheiden afval gaat in één bak. Daarnaast lijkt het meeste ‘gescheiden’ afval nog steeds op één grote hoop te gaan. Selibon is verantwoordelijk voor de afval verwerking op het eiland. Tot op heden laat de organisatie weinig positieve ontwikkelingen zien op het gebied van afvalscheiden.

Tijdens een gesprek in februari met de woordvoering van Selibon, het bedrijf die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking- en scheiding op het eiland, werden ambitieuze visies gedeeld over het scheiden en hergebruiken van afval zoals karton, blik en glas. Wel werd ook aangegeven dat de organisatie nog weinig zou kunnen met de verwerking van plastic. Echter, ondanks de mooie beelden die werden gepresenteerd, lijkt de uitvoering van deze plannen problematisch. Inwoners scheiden hun afval op verschillende locaties, maar het lijkt erop dat Selibon dit vervolgens weer samenvoegt in één container. Bovendien kampen de afvalcontainers op het eiland regelmatig met overvolle bakken en zwerfafval, wat vragen oproept over de effectiviteit van het afvalbeheer op Bonaire.

Een zorgwekkend aspect is dat inwoners van Bonaire op verschillende locaties hun afval gescheiden proberen in te inleveren. Sterker nog, er kunnen containers bij Selibon worden besteld om hieraan mee te helpen. Inwoners moeten voor deze containers extra betalen. Het gerucht gaat dat Selibon het gescheiden afval vervolgens met een vrachtwagen in één container dumpt. Dit roept vragen op over de werkelijke effectiviteit van de afvalscheiding.

Op Bonaire betaal je extra om afval te scheiden. Wat er met het gescheiden afval gebeurd, daar kan Selibon geen duidelijkheid over geven.

Containers puilen uit

Daarnaast lijken de afvalcontainers op openbare locaties op het eiland vaak uit te puilen, wat erop wijst dat deze onvoldoende worden geleegd. Hierdoor wordt het scheiden van afval door bewoners minder serieus genomen; zodra een container vol is, wordt het afval simpelweg in een andere container gegooid. Bonaire, dat bekendstaat om zijn adembenemende natuur, kampt steeds meer met zwerfvuil op straat – een zorgwekkende ontwikkeling. Het Toerism Corporation Bonaire voert de slogan “It’s in our nature”, maar die boodschap lijkt steeds meer in contrast te staan met de huidige situatie op het eiland.

Na het gesprek in februari heeft de redactie van Bonaire.nu herhaaldelijk geprobeerd om het afvalverwerkingsproces op het eiland van begin tot eind te kunnen volgen. De woordvoering van Selibon gaf aan dat zij het proces van kartonverwerking konden laten zien, maar over het verwerken van ander afval werd geen duidelijkheid gegeven. Tot op heden heeft de redactie geen gehoor gekregen op verdere verzoeken om inzicht te krijgen in de afvalstromen. De meest recente reden die werd gegeven, was dat de manager van de stortplaats wegens drukte en andere prioriteiten geen tijd had voor een rondleiding.

