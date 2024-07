Overheid Bestuurscollege Bonaire niet gerust op ontwikkelingen bij Selibon Redactie 28-07-2024 - 2 minuten leestijd

Gedeputeerde Clark Abraham geeft aan dat het BC zorgen heeft over de situatie bij Selibon. Photo: ABC Online Media

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire is niet gerust op de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden bij vuilnisverwerker Selibon. Dat zei gedeputeerde Clark Abraham tijdens een bijeenkomst met de pers op vrijdagmiddag.

De ongerustheid van het BC betreft meerdere zaken, zoals de wijze waarop het bedrijf geleid wordt, als onduidelijkheid over wie de kosten van de recente vuilnisbrand moet dragen.

“Wij begrijpen dat de heer Leito inmiddels is vervangen door een interim directeur. Maar wij hadden met Bonaire Holding Maatschappij afgesproken dat er tweekoppige directie zou worden aangesteld; een algemeen directeur en een financieel directeur”, aldus Abraham.

Schade

Naast zorgen over de governance van het bedrijf, zijn er ook zorgen over de financiele consequenties van de grote brand die eerder dit jaar plaatsvond. Het bedrijf lijkt de facturen daarvoor neer te willen leggen bij het Openbaar Lichaam. “Maar elke rechtspersoon, in dit geval de NV, is in feite verantwoordelijk voor het eigen beleid en ook voor het voorkomen dat onbevoegden het terrein betreden en daar bijvoorbeeld brand stichten. Het kan niet zo zijn dat de rekening die gemoeid zijn met het bestrijden van de brand dan zo maar bij de overheid worden neergelegd”, aldus Abraham.

