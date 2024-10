Milieu Gedeputeerde Den Heyer over afvalcrisis Bonaire: ‘We delen de zorgen, maar snelheid is onhaalbaar’ Hans Hofstra 24-10-2024 - 2 minuten leestijd

Volgens gedeputeerde den Heyer is het lastig om op korte termijn aan de eisen van Asosiashon Pro Lagun te voldoen.

KRALENDIJK – De situatie rond de stortplaats van Selibon op Bonaire is verontrustend, vooral met de recente ingekomen brief van de Asosiashon Pro Lagun. Zij uitten ernstige zorgen over de gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Bonaire en eisen spoedige en krachtige maatregelen van de overheid. Gedeputeerde Nina den Heyer liet in een reactie weten: “We delen de zorgen. Maar de snelheid die Asosiashon Pro Lagun willen is onhaalbaar.”

In de brief, getiteld “De gezondheid van de Bonairiaan is in gevaar”, roept Asosiashon Pro Lagun op tot directe actie van de overheid. “Het probleem bij de stortplaats is ver van opgelost,” aldus de organisatie, die benadrukt dat omwonenden al jarenlang kampen met stankoverlast en gevaarlijke rook door ondergrondse branden. Volgens de organisatie zijn de risico’s niet beperkt tot bewoners nabij de stortplaats, maar hebben alle inwoners van Bonaire, zelfs in verder gelegen wijken zoals Nikiboko en Antriol, te maken met vervuilde lucht en mogelijke besmetting van landbouwproducten.

Reactie van gedeputeerde Nina den Heyer

Nina den Heyer, gedeputeerde van Bonaire, bevestigt dat de overheid op de hoogte is van de brief en dat er intern al gesprekken plaatsvinden over de zorgen die zijn geuit. “We hebben kennis genomen van de brief van Pro Lagun en erkennen de zorgen die er zijn rondom de gezondheidsrisico’s en de vervuiling door de landfill,” stelt den Heyer. Ze benadrukt echter dat sommige van de eisen die Pro Lagun stelt niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

“In grote lijnen delen we de zorgen en de noodzaak voor oplossingen, maar de tijdsverwachting die zij stellen is niet altijd haalbaar,” aldus den Heyer. “We zijn afhankelijk van meerdere partijen en moeten zorgvuldig te werk gaan om blijvende resultaten te boeken.”

Desondanks zegt den Heyer toe dat de gesprekken met Pro Lagun zullen plaatsvinden. “We hebben hun oproep serieus genomen en gaan in gesprek met zowel de buurtbewoners als de betrokken instanties. Het heeft onze volle aandacht.”

