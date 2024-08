Consumenten Hoge temperaturen zorgen voor vertraagde afvalinzameling door Selibon Hans Hofstra 24-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdag is er in verschillende wijken geen vuil opgehaald door Selibon. Medewerkers van het afvalverwerkingsbedrijf lijken door de hoge hitte van de afgelopen dagen hun werk niet goed uit te kunnen voeren. Het bedrijf maakt bekend op maandag om 04.30 uur weer te starten met de werkzaamheden.

Selibon N.V. heeft aangekondigd dat het bedrijf vanwege de huidige klimaatcondities en de hoge temperaturen wijzigingen zal doorvoeren in de routeschema’s en werktijden. Om de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers te waarborgen, zullen de reguliere werkschema’s tijdelijk worden aangepast.

Tijdelijke maatregel

Vanaf maandag 26 augustus 2024 zullen de activiteiten van Selibon om 4:30 uur ’s ochtends beginnen. Dit besluit is genomen om medewerkers te beschermen tegen de extreme hitte gedurende de dag. Het betreft een tijdelijke maatregel. Selibon zal de weersomstandigheden nauwlettend blijven volgen en zodra er een besluit wordt genomen om terug te keren naar de normale werktijden, zal het bedrijf dit opnieuw communiceren.

Onduidelijk is nog of de wijken waar het afval op vrijdag niet is gehaald, op maandagochtend als eerste aan de beurt zullen zijn.

