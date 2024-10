Milieu Bewoners eisen actie om afvalberg: ‘Na decennia beloftes is het genoeg’ Redactie 29-10-2024 - 3 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – De weerstand tegen de afvalberg op Bonaire is aan het groeien na een recent rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waarin wordt gesproken van “ernstige milieurisico’s”. Omwonenden hopen dat er eindelijk iets wordt gedaan met hun zorgen die ze al jaren uiten. Ze spraken daarover met journalist Dick Drayer. Radioreportage van Dick Drayer

Want de strijd tegen de stortplaats van Selibon op Bonaire is allesbehalve nieuw. Al jarenlang beloofden opeenvolgende bestuurders van het eiland een oplossing te zoeken voor de problemen rondom de ‘landfill’, zoals de vuilstort wordt genoemd. Concrete verbeteringen bleven uit. Maar nu de ILT opnieuw alarm slaat over de zorgwekkende situatie, eisen omwonenden dat de overheid daadwerkelijk ingrijpt.

Farid Ayubi is een van de bewoners die al jarenlang in de schaduw van de stortplaats van Selibon wonen. De landfill is de officiële plek waar al het vuil van Bonaire wordt gebracht. Wat ooit een paradijs was, is volgens hem veranderd in een helse plek die zijn gezondheid en levenskwaliteit ernstig heeft aangetast.

Ayubi kampt met hartklachten, ademhalingsproblemen en neurologische aandoeningen die hij rechtstreeks toeschrijft aan de vervuiling. “Toen ik hier kwam wonen, was het nog een paradijs. Ik kon de zee zien en rondlopen bij de lagoon, het binnenwater en flamingo’s bewonderen” zegt hij. Nu zijn de ramen van zijn huis dichtgeplakt met karton en is elk kiertje gedicht met siliconen, allemaal om de giftige dampen buiten te houden. Foto-Dick Drayer

‘Alles gaat dood’

De gezondheidsproblemen van Ayubi zijn divers en ernstig. Hij beschrijft hoe hij kortademig werd na een hartaanval en nu dagelijks moeite heeft met ademhalen. “Ik word heel moe en de hitte maakt het nog erger. De airco draait hier 24 uur per dag. Drie stuks, want zonder die koude, schone lucht kunnen we niet leven.”

De gevolgen van de vervuiling reiken verder dan alleen Ayubi’s eigen gezondheid. Ook zijn dieren worden getroffen. “We hadden twee honden die op dezelfde dag zijn gestorven, vlak nadat ik zelf een hartaanval had gekregen. Overal zie je hier dode dieren: vogels, leguanen, katten. Alles gaat dood, en dat raakt me diep.”

Zijn buren hebben vergelijkbare ervaringen: ook zij vinden vaak dode dieren in hun tuin en kampen met gezondheidsklachten. Vooral kinderen in de buurt zijn kwetsbaar voor de luchtvervuiling, die leidt tot ademhalingsproblemen en huidirritaties. Foto: Dick Drayer

