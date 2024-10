Milieu Programmamanager duurzaamheid moet afvalbeheer op Bonaire gaan verbeteren Hans Hofstra 22-10-2024 - 3 minuten leestijd

Gedeputeerde Anjelica Cicilia laat weten dat er een programmamanager duurzaam afvalbeheer is aangenomen.

KRALENDIJK – Gedeputeerde Anjelica Cicilia van het bestuurscollege van Bonaire heeft inzichten gegeven in de huidige stand van zaken en toekomstige plannen voor afvalbeheer op het eiland. Er zijn zorgen geuit over het gebrek aan duidelijkheid rond het scheiden en verwerken van afval op Bonaire. Cicilia erkent het belang van een efficiënter afvalbeheer en laat weten dat een programmamanager duurzaamheid hier aan gaat meewerken.

Cicilia benadrukt dat er al enige tijd een raadsbrief over de afvalstromen op Bonaire is verstuurd naar de eilandsraad. “Het is belangrijk om inzicht te krijgen in onze afvalstromen,” zegt zij. Volgens het bestuurscollege ligt op dit moment de focus voornamelijk op het scheiden van glas. “Maar wij zien veel kansen in het scheiden van overig afval op het eiland, omdat dat toch wel echt grondstoffen zijn,” voegt ze toe. In een eerder artikel van Bonaire.nu werd al gesproken over de onduidelijke situatie met afvalstromen op Bonaire. Daarnaast liet de Inspectie Leefomgeving en Transport op eerder ook al weten dat er ernstige problemen zijn vastgesteld bij het afvalcentrum bij de Lagun.

Een van de interessante mogelijkheden die Cicilia bespreekt, is het hergebruiken van ingezameld glas. “Het glas wat er is en wordt ingezameld, zouden wij als Openbaar Lichaam Bonaire één op één kunnen vermalen tot zand en heel erg goed kunnen gebruiken in de constructiewerkzaamheden, maar ook in de bouw van onze wegen,” legt ze uit.

Programmamanager duurzaam afvalbeheer

De gedeputeerde benadrukt dat er nu een programmamanager duurzaam afvalbeheer is aangesteld. Deze persoon werkt nauw samen met verschillende directies om het afvalbeheer te verbeteren. “We kunnen jullie ook vertellen dat wij als bestuurscollege super blij zijn dat we nu een programmamanager duurzaam afvalbeheer hebben,” zegt Cicilia met enthousiasme.

Er wordt ook gekeken naar nieuwe businessmodellen om afvalstromen efficiënter te benutten. “Hoe zouden we vanuit de productie van het afval nieuwe business modellen of nieuwe markten kunnen organiseren waardoor we dus die grondstoffen al hier kunnen gaan gebruiken?” vraagt Cicilia zich af.

Herijking Selibon

Tot slot benadrukt Cicilia de noodzaak van herijking van de afspraken met Selibon, het bedrijf dat momenteel verantwoordelijk is voor de afvalinzameling. “Tegelijkertijd moet er wat ons betreft ook een herijking gaan komen van de afspraken tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en Selibon,” aldus Cicilia. “Wij denken dat de hoofdzaak van Selibon, het afval ophalen, zeer goed wordt uitgevoerd. Maar alle additionele zaken daarvan hebben wij een visie dat we dat op een andere manier in het belang van ons eiland willen organiseren.”

