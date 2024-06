Politiek & Bestuur Bestuurscollege Bonaire woont VNG-congres in Nederland bij Redactie 29-06-2024 - 1 minuten leestijd

Gedeputeerde Abraham samen met nieuwe gezaghebber John Soliano en andere aanwezigen namens het OLB. Foto: OLB

Het voltallige Bestuurscollege heeft deelgenomen genomen aan het VNG-congres, dat dit jaar werd georganiseerd door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden met als thema ‘de kracht van verbeelding’.

Met dit thema hoopt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurders te inspireren verbeeldingskracht in te zetten als de motor van verandering.

Met een recordaantal bezoekers van ruim 3.200 bestuurders en in tropische temperaturen waren er diverse presentaties en sessies bij te wonen. Ook was er gelegenheid voor het netwerken en bijpraten onder de aanwezig.

Met keynotes van onder andere de voormalige Rijksbouwmeester Floris Alkemade en een minicollege van neuropsycholoog Eric Scherder werd ons duidelijk gemaakt dat het verlangen naar een beter toekomst begint met, vandaag keuzes te maken. Of je nu een gezonde stad wilt zijn of gezond oud wilt worden, keuzes maken en vooral deze blijven naleven.

Meer bewegen

“Gezond oud worden, houdt dus in dat we onze kinderen moeten stimuleren om veel meer te bewegen. Veel meer buiten te spelen. Dat is niet alleen goed voor hun breinontwikkeling, maar zorgt er ook voor dat ze inventiever en vitaler opgroeien”, zegt gedeputeerde Nina den Heyer.