Vacature Financieel Manager Curaçao Melanie Zandwijk 06 september 2024

De werkzaamheden worden verricht bij de Stichting Monumentenzorg Curaçao (SMC). De stichting bevordert het herstel, behoud en exploitatie van monumenten. Stichting Monumentenzorg Curaçao (hierna ‘Monumentenzorg’ of ‘de stichting’) is een particuliere stichting en is de oudste en grootste organisatie op het gebied van monumentenbehoud in de voormalige Nederlandse Antillen. Ze is door de jaren heen een grote stimulans geweest voor het behoud van het gebouwd erfgoed. De stichting heeft dan 120 monumenten onder haar beheer, waaronder stadshuizen, forten, plantagehuizen en zelfs een voormalige synagoge.

Er werken in totaal een tiental mensen in vaste dienst. Door de kleinschaligheid van de organisatie is het van belang dat alle medewerkers bijdragen aan een soepel functionerende organisatie. Dat betekent dat van iedere medewerker een flexibele opstelling wordt gevraagd en indien een collega afwezig of anderszins verhinderd is algemene zaken worden opgepakt zoals de telefoon opnemen, berichten aannemen, de deur openen en gasten ontvangen en uitlaten.

De Financieel Manager vormt samen met de Directeur, de Manager Restauratie en Onderhoud en de Manager Commercie het Managementteam dat de stichting aanstuurt.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Je stelt (concept)meerjarenramingen, de conceptbegroting en de financiële jaarrapportage op en verzorgt financiële prognoses, je stelt toelichtingen op de begroting op, draagt zorg voor een optimalisering van de (financiële) middelen en je houdt toezicht op de doeltreffendheid en doelmatigheid in relatie tot het product van de organisatie;

Je bewaakt de liquiditeitspositie, signaleert risico’s, adviseert hierover en je draagt zorg voor (periodieke) managementrapportages en rapporteert over het gevoerde financiële beleid en beheer van de organisatie.

Je ontwikkelt mede het financieel beleid en adviseert als afdelingsmanagement over de financiële aspecten van beleidsvorming en bedrijfsvoering van de stichting en je levert vanuit de financiële expertise bijdragen aan het formuleren van beleidsvoorstellen voor het bestuur;

Je levert een bijdrage aan de optimalisering van interne werkprocessen;

Je adviseert mede over het automatiseringsbeleid;

Je stelt kaders, richtlijnen en procedures voor de financiële administratie op;

Je richt (sub)administraties – voor meerdere complexe geldstromen – in overeenstemming met informatiebehoefte en bedrijfsvoering richtlijnen en verwerkt mutaties;

Je concipieert financiële verantwoordingsrapportages en draagt zorg voor vereiste accountantsverklaringen.

Je geeft leiding aan de afdeling Financiën en je draagt zorg voor de planning en coördinatie van de uitvoering, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (resultaat- en klantgericht);

Je draagt zorg voor het ontwikkelen van maatwerk HR-instrumenten en bijbehorende procedures en je bewaakt de eenduidige uitvoering van HR-cyclus binnen de organisatie;

Je bent lid van het Management Team en levert in die rol een bijdrage aan de sturing van de organisatie en aan het langere termijn strategisch plan;

Je geeft mede sturing aan de ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de Stichting Monumentenzorg Curaçao.

Jouw profiel

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met minstens 3-5 jaar relevante werkervaring;

Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van en ruime ervaring met financiën, begrotingen, het voeren van een financiële administratie en financieel beheer;

Je beschikt over kennis van modellen en methoden voor de inrichting van financiële administraties en vaardigheid in de toepassing ervan;

Je beschikt over kennis van relevante financiële wet- en regelgeving en geldende richtlijnen en leidraden op het gebied van financieel beheer;

Je beschikt over kennis van en inzicht in de werkterreinen van de stichting, het monumentenbeleid en in de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent monumentenzorg;

Je bent vaardig in het analyseren en beoordelen van financiële gegevens, in het opstellen van verantwoordingsrapportages, (delen van) conceptbegrotingen en meerjarenramingen, in het verstrekken van geaggregeerde financiële informatie;

Solliciteren

Mail je brief, vergezeld van een recente curriculum vitae, uiterlijk 22 september 2024 naar hrm@deloitte.cw, onder vermelding van ‘sollicitatie Financieel Manager SMC’.

Een referentieonderzoek, assessment, medische kering en veiligheidsonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deloitte Dutch Caribbean, via Mevr. Eliane Haseth (tel. +5999-6604872).

