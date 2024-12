Sport & Vrije tijd Win Chung Xuan triomfeert op Bonairiaanse tenniskampioenschappen Hans Hofstra 09-12-2024 - 4 minuten leestijd

Win Chung Xuan wint de Bonairiaanse tenniskampioenschappen in de enkel en de dubbel.

KRALENDIJK – In een indrukwekkende prestatie heeft Win Chung Xuan afgelopen weekend voor de eerste keer de Bonairiaanse tenniskampioenschappen gewonnen. Dit deed hij in de verzengende hitte. Xuan, een geboren en getogen Bonairiaan, behaalde de titel in de enkel- en dubbelspel. In de dubbel speelde hij samen met zijn partner Jason May.

“Vier wedstrijden op één dag, het was een slijtageslag,” aldus Xuan na zijn overwinning op zondagavond. Ondanks de vermoeiende dag stond hij aan het einde van de avond met twee prijzen in zijn handen. “Het betaalde zich uit,” voegde hij eraan toe.

Xuan moest op zondagmiddag eerst de finale in het enkelspel spelen. Hij liet er geen gras over groeien. In de eerste game van de wedstrijd brak hij Daniel Godefrov meteen op ‘love’. De toon was gezet. Godefrov kon in de eerste set nog één game pakken, maar zag daarna dat Xuan heer en meester op de baan was. Met 6-1 en 6-0 won de Bonairiaan vrij gemakkelijk de eerste titel.

De tennisbond van Bonaire had voor de eerste editie van de kampioenschappen mooie wisselprijzen georganiseerd. Foto: Tamara Veldhoen

Dubbelspel

In het dubbelspel was het ook een richtingsverkeer. Met Jason May had Xuan de perfecte dubbelpartner gevonden. Beide lieten de tegenstanders kansloos, waardoor na amper een uur spelen zij op het hoogste schavot mochten staan om de eerste prijs in ontvangst te nemen.

Bestuurslid Paul Ruijs liet na de gewonnen finale van Xuan het volgende over het toernooi weten: “We hebben eindelijk weer een kampioen van Bonaire. Dames deden dit jaar mee bij de heren, maar volgend jaar gaan we ook een aparte damescompetitie starten. We hebben gezien dat ook dit kampioenschap veel deelname trok. Dat geeft ons als bestuur meer vertrouwen dat we meer kunnen en willen organiseren.”

Win Chung Xuan (links) won met Jason May (tweede van links) ook de dubbelfinale.

Dubbelcompetitie op komst

Met het einde van de Bonairiaanse tenniskampioenschappen staat er alweer een nieuwe competitie op de planning. In januari wordt een dubbelcompetitie georganiseerd. Een van de organisatoren, Tamara Veldhoen, vertelt: “Het toernooi is voor dames en heren vanaf achttien jaar. We spelen in mix- of heren-/damesdubbels op de zaterdagen op de banen van Eddy’s. Het toernooi duurt zes weken en wordt afgesloten met een feestelijke afsluiting. Inschrijven kan tot 1 januari.”

Liefde voor tennis

Xuan, die zijn tennistraining op zesjarige leeftijd op Bonaire begon, heeft altijd competitief gespeeld en nam deel aan veel toernooien. Zo speelde hij verschillende International Tennis Federation (ITF) toernooien in Amerika, Dominicaanse Republiek, Bahama’s, Sint Vincent & Grenadines, Aruba en Curacao. Na een pauze van meerdere jaren, waarin hij zich op voetbal richtte, keerde hij dit jaar terug naar zijn eerste liefde, tennis. “Ik ben altijd van tennis blijven houden, misschien één keer in de week of maand, maar nu speel ik weer volledig, drie tot vier keer per week,” vertelde Xuan.

De hitte van Bonaire deerde hem niet. “Ik hou ervan om in de hitte te spelen. Toen ik klein was, speelde ik vaak drie tot vier wedstrijden per dag in de zon,” zegt hij. Ondanks de uitdagingen kijkt Xuan uit naar meer competitie. “Ik verwacht dat mijn vrienden volgend jaar mee zullen doen, nu ze gezien hebben dat ik kampioen ben geworden. Ze willen me zeker uitdagen.”

