Gezondheidszorg Dementie monitor voor het eerst op Bonaire Redactie 31-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Komende maand juni lanceert Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) het project Dementie Monitor 2024. Dit initiatief, dat tweejaarlijks door Alzheimer Nederland in samenwerking met het onderzoeksinstituut Nivel wordt uitgevoerd, zal voor het eerst op Bonaire plaatsvinden. Tijdens een symposium in januari bereikte FAB een overeenkomst met Alzheimer Nederland om het onderzoek op het eiland te realiseren.

De Dementie Monitor richt zich op de ervaringen van huidige en voormalige mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die zowel online als op papier ingevuld kan worden en duurt tussen de 20 en 25 minuten. De vragenlijst is beschikbaar op de website van FAB (www.alzheimer-bonaire.com) en kan tot 1 juli worden ingevuld in het Nederlands of Papiamentu. Voor een papieren versie kunnen deelnemers contact opnemen met de telefoonnummers 7800120 of 7950962.

Het bestuur van FAB roept alle mantelzorgers en oud-mantelzorgers van het afgelopen jaar op om deel te nemen. Met de gegevens uit het rapport hoopt FAB in de toekomst meer ondersteuning en verbetering van de zorg voor dementie op Bonaire te realiseren.