Luchtvaart & Reizen Gesprekken over rechtstreekse vluchten van Bonaire naar Zuid-Amerika nog gaande Hans Hofstra 22-05-2024 - 3 minuten leestijd

Maarten van der Scheer | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Bonaire is in ontwikkeling. Niet alleen op het eiland verandert er steeds meer. Ook op Bonaire International Airport zijn er veel ontwikkelingen gaande. Er gaan meer vluchten komen richting Bonaire. Directeur van de luchthaven Maarten van der Scheer kijkt er naar uit. Ondanks de vele nieuwe geplande vluchten en de extra drukte, ziet de directeur toch ook nieuwe kansen voor vluchten naar Zuid-Amerika.

WestJet liet een maand geleden weten dat het een tweede seizoen gaat vliegen naar Bonaire. Voor Canadese toeristen een uitkomst. Het biedt hen een rechtstreekse vlucht richting Bonaire. Twee weken geleden werd er aangekondigd dat JetBlue gaat vliegen naar Bonaire. Hierdoor kunnen toeristen die vliegen vanaf JFK International Airport ook naar Bonaire komen. Eergisteren werd bekend dat American Airlines ook meer vluchten naar Bonaire gaat aanbieden. Er komen dus jaarlijks meer vluchten richting Bonaire International Airport (BIA). Een uitdaging voor een luchthaven in ontwikkeling.

Extra drukte gaat er komen. BIA-directeur Maarten van der Scheer is van mening dat de huidige luchthaven deze aan zou kunnen: ,,We denken op een luchthaven vaak niet in jaren, maar in uren. Zo kunnen we op een dag veel plannen. Op zaterdag zie ik bijvoorbeeld dat we best een aantal extra vluchten kunnen krijgen. We moeten het alleen goed plannen. Vaak is het in de namiddag druk op de luchthaven. Maar in de ochtenden hebben we best nog wat kansen. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld in overleg met JetBlue de vlucht in de ochtend kunnen plannen”.

Uitbreiden van luchthaven

Ook op de langere termijn is BIA om zich heen aan het kijken hoe zij meer passagiers kunnen verwelkomen. Onder andere is van der Scheer bezig om de luchthaven verder te laten ontwikkelen: ,,Er is een nieuwe bagageband en een overkapping gemaakt. Maar er zal meer gaan gebeuren. Zo moet de vertrekhal groter worden. We willen graag gaan uitbouwen. Dit willen we doen in de richting van waar de vliegtuigen van KLM en TUI staan. Ook hebben we meer platformen nodig. Zo kunnen op die nieuwe plekken dan ook Amerikaanse toestellen staan. Alle ontwikkelingen zullen ons extra capaciteit gaan bieden. Dit zal alleen niet allemaal binnen vijf jaar gerealiseerd gaan worden”.

Zuid-Amerikaanse markt blijft aantrekkelijk

Dat Bonaire zich de afgelopen tijd specifiek heeft gericht op de Noord-Amerikaanse markt, lijkt niet uit te sluiten dat er ook vluchten gaan komen vanuit Zuid-Amerika. Eerder was al bekend dat er gesprekken gaande zijn met bijvoorbeeld Colombia. Zo wordt er gesproken over een rechtstreekse vlucht van Bogota naar Kralendijk. ,,Er zijn gesprekken gaande met meerdere luchtvaartmaatschappijen. We werken actief om vluchten uit Zuid-Amerika te krijgen. Het gaat dan om een rechtstreekse vlucht. Dit is goed voor de lokale bevolking van Bonaire. Daarnaast is het uit medisch oogpunt belangrijk om vluchten naar Colombia te krijgen. Ook zit er in Zuid-Amerika een groep toeristen, die voor Bonaire belangrijk kan worden. Zo is Brazilië in mijn ogen interessant. Een overstaplocatie zoals Bogota zou dan een mooie kans zijn. Niet alleen voor de toeristen, maar ook voor het eiland zou het goed zijn dat deze vlucht gaat komen.”