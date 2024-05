Luchtvaart & Reizen JetBlue start met vluchten van JFK International Airport naar Bonaire Hans Hofstra 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

JetBlue gaat vliegen naar Bonaire. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB), Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA)en Bonaire International Airport (BIA) hebben vandaag bekend gemaakt dat JetBlue naar Bonaire gaat vliegen. De maatschappij zal twee keer per week rechtstreeks van JFK International airport naar Bonaire komen.

Vanaf november 2024 zal JetBlue twee keer per week rechtstreeks vanuit New York naar Bonaire gaan vliegen. Dit zullen zij doen vanaf JFK International Airport. Tot voorheen kwamen er alleen vluchten vanuit Newark Liberty International Airport.

Directeur Tourism Corporation Bonaire Miles Mercera is blij met de komst van JetBlue naar Bonaire: ,,Voor Bonaire is de connectiviteit tussen Bonaire en Noord en Zuid-Amerika van groot belang. Klanten kunnen aan het einde van de maand tickets gaan kopen. We kijken uit naar de komst van JetBlue naar Bonaire.

Directeur van Bonaire International Airport Maarten van der Scheer laat in een reactie weten: ,,Het is een service die we een heel jaar gaan aanbieden. Dus niet alleen in het hoogseizoen, maar ook in het laagseizoen. JetBlue is een maatschappij die klanten comfort biedt. Ook de prijzen voor toeristen bij deze vliegmaatschappij zijn interessant. JFK is een belangrijke airport, die Bonaire een nieuwe klantengroep kansen zal geven. We zijn verheugd om gasten vanaf november hier te ontvangen”.