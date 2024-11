Vacatures Bonaire Vacature Nachtdienst Verpleegkundige Melanie Zandwijk 30 november 2024

Hospice Kas Flamboyan is een kleinschalige, warme en liefdevolle hospice op Bonaire. Wij zetten ons in voor optimale zorg en ondersteuning van mensen in de laatste fase van hun leven. Bij ons staat een veilige en comfortabele omgeving centraal, waar gasten samen met hun dierbaren in waardigheid en rust hun laatste dagen kunnen doorbrengen. Onze missie is om de kwaliteit van leven in deze fase te verbeteren door een holistische aanpak met aandacht voor lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften. We werken nauw samen met gasten, hun families en andere zorgverleners om een warme en persoonlijke omgeving te creëren.

Functieomschrijving

Als Nachtdienst Verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zorg van onze terminale bewoners gedurende de nacht. Je werkt zelfstandig, maar maakt deel uit van een betrokken team van vrijwilligers en coördinatoren. Je speelt een cruciale rol in het creëren van een veilige en comfortabele omgeving waarin de behoeften van onze gasten met zorg worden gemonitord en waaraan wordt voldaan.

Taken en verantwoordelijkheden

Dagelijkse verzorging: Het toedienen van medicatie, meten van vitale functies, wondverzorging en ondersteuning bij eten en drinken.

Het toedienen van medicatie, meten van vitale functies, wondverzorging en ondersteuning bij eten en drinken. Observatie: Monitoren van de conditie van gasten, signaleren van veranderingen en handelen volgens protocollen.

Monitoren van de conditie van gasten, signaleren van veranderingen en handelen volgens protocollen. Emotionele en spirituele ondersteuning: Begeleiden van gasten en hun families in deze behoeften.

Begeleiden van gasten en hun families in deze behoeften. Samenwerking: Werken met collega’s, artsen, zorgverleners en vrijwilligers om optimale zorg te garanderen.

Werken met collega’s, artsen, zorgverleners en vrijwilligers om optimale zorg te garanderen. Overleg: Deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten.

Deelnemen aan vergaderingen en overlegmomenten. Rapportage: Nauwkeurig bijhouden van documentatie en rapportages.

Nauwkeurig bijhouden van documentatie en rapportages. Veilige werkomgeving: Zorgen voor een hygiënische en veilige omgeving.

Zorgen voor een hygiënische en veilige omgeving. Flexibiliteit: Inzetbaar zijn op basis van de behoeften van de hospice.

Profiel

Wij zoeken een gemotiveerde en ervaren Nachtdienst Verpleegkundige of Verzorgende met passie voor palliatieve zorg.

Functie-eisen:

Afgeronde opleiding Verzorgende niveau 3 of Verpleegkundige niveau 4.

Ervaring in de palliatieve zorg (pré), bij voorkeur in een hospice-setting.

Kennis van medicatie en palliatieve zorgprotocollen.

Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.

Empathie en begrip voor terminale bewoners en hun families.

Stressbestendig en geduldig.

Zelfstandig en proactief kunnen werken.

Teamspeler met een flexibele instelling.

Goede beheersing van Papiaments en Nederlands; kennis van Engels en/of Spaans is een pré.

Beschikbaar voor avond- en nachtdiensten.

Arbeidsvoorwaarden

Een 0-urencontract met flexibele inzetbaarheid.

Een concurrerend salaris.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Een prettige werkomgeving in een klein en hecht team.

De kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de zorg voor terminale bewoners.

Solliciteren

Ben je enthousiast over deze uitdagende functie? Stuur je motivatiebrief en CV naar i[email protected]. Reageren kan tot: 31 december 2024.

Meer informatie

Neem contact op met Angelo Goeloe, Zorgcoördinator via de contactgegevens hieronder.

Waarom werken bij Hospice Kas Flamboyan?

Werken bij Hospice Kas Flamboyan betekent meer dan een baan. Je gebruikt je vaardigheden en ervaring om een verschil te maken in de levens van terminale bewoners en hun families. Je wordt onderdeel van een gepassioneerd team van vrijwilligers die samenwerken om een warme en ondersteunende omgeving te bieden.

Word jij onze nieuwe Nachtdienst Verpleegkundige?

Wij kijken ernaar uit om van je te horen!

Hospice Kas Flamboyan

Kaya Guanare 11

Bonaire

T: 7178560

W: www.kas-flamboyan.com

