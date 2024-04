Luchtvaart & Reizen WestJet kondigt een tweede seizoen aan met vluchten tussen Toronto en Bonaire Redactie 16-04-2024 - 2 minuten leestijd

Een vliegtuig van WestJet landt op de luchthaven van Bonaire. Foto: BIA

KRALENDIJK – De Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet zal na een succesvol eerste seizoen later dit jaar terugkeren naar Bonaire voor een tweede seizoen met vluchten tussen de Canadese hoofdstad en de Flamingo Airport van Bonaire.

Vanaf 10 december 2024 zal WestJet het winterschema hervatten met vluchten naar Bonaire op dinsdag, vertrekkend uit Toronto om 10:10 uur, aankomend in Bonaire om 16:30 uur, en vertrekkend uit Bonaire op woensdag om 09:00 uur en aankomend in Toronto om 13:29 uur. Het seizoen loopt tot 30 april 2025.

Miles Mercera, CEO van TCB, is verheugd over het nieuws. “We zijn enthousiast over het voortzetten van onze succesvolle samenwerking met WestJet voor nog een seizoen met vluchten. Deze samenwerking biedt een goede verbinding voor Canadese bezoekers aan Bonaire, en we kijken vol verwachting uit naar een volgend succesvol seizoen.”

Ook gedeputeerde Clark Abraham is positief over de beslissing van WestJet. “We zijn verheugd om onze bezoekers uit Canada te verwelkomen en met hen de unieke ervaring van Bonaire te delen. We kijken ernaar uit om blijvend samen te werken met WestJet aan een wederzijds voordelige en voortdurende samenwerking om onze Canadese vrienden het hele jaar door te ontvangen,” zei commissaris Clark Abraham.

Mogelijkheden

Volgens CEO van de Bonaire Hotel en Toerisme Vereniging, Veroesjka de Windt, is namens de hotels opgetogen met de voortzetting van de vluchten. “Deze uitbreiding verbetert ons seizoensaanbod en brengt ons een stap dichter bij de mogelijkheid om in de toekomst het hele jaar door bezoekers uit Canada te verwelkomen”.