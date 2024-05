Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: bewolking en buien Redactie 03-05-2024 - 0 minuten leestijd

Het weerbericht van dit weekend.

Dit weekend is er veel bewolking en is er kans op een bui. In de vroege ochtend zou er ook nog onweer kunnen zijn. De temperatuur ligt tussen de 26 en 31 graden Celsius.

Naast de kans op buien en onweer, zal de wind op vrijdag en zaterdag matig blijven. Op zondag neemt de wind gedurende de dag aan (16-18 knopen wind). De wind komt uit het oosten, maar zou op vrijdagavond iets meer uit het noord-oosten kunnen komen.