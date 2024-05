Overheid Cuba Compagnie haalt betonnen bak weg na verloren rechtszaak met OLB Melanie Zandwijk 17-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van de herstelwerkzaamheden, waarbij de betonnen plantenbak is verwijderd. Foto: OLB

KRALENDIJK- Op 2 februari 2024 heeft het gerecht in de eerste aanleg te Bonaire uitspraak gedaan in het geschil tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Bonaire Bayside N.V, opererend onder de naam Cuba Compagnie.

De rechter heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) in deze uitspraak in het gelijk gesteld over een betonnen bak die Cuba Compagnie op het Wilhelmina plein plaatste, zonder daar een vergunning voor te hebben.

Cuba Compagnie heeft op 15 mei 2024 uitvoering gegeven aan dit vonnis. In samenspraak hebben partijen besloten dat Cuba Compagnie zelf de betroffen bak alsnog verwijderd. Cuba Compagnie heeft de overtreding hersteld en voldoet daardoor weer aan de wet- en regelgeving.

Toezicht & handhaving

Directie Toezicht en Handhaving is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht houden op wet- en regelgeving conform het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB).