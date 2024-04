Gezondheidszorg Dagopvang ouderen zoekt sponsoren voor eten Hans Hofstra 17-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Dagopvang voor ouderen, Ban Pasa Dia Ku Suny, is op zoek naar sponsoren die steun willen geven aan de doelgroep. Zo’n 20 ouderen komen soms dagelijks bijeen om gezamenlijk activiteiten te doen. Omdat er nog geen subsidie is, zijn zij op zoek naar sponsoren.

,,We zijn er wel mee bezig”, aldus organisator Suny Makaija Eusenia. Dagelijks organiseert zij activiteiten voor ouderen (60+) nabij Kaminda lagun. ,,We zijn op dit moment nog bezig om subsidie aan te vragen bij het Samenwerkende Fondsen Cariben. Dit is alleen nog niet rond. Tot die tijd hopen we op sponsoren die het voor ouderen mogelijk maakt om hier te zijn”, aldus Eusenia.

De ouderen van de dagbesteding zoeken steun.

De 20 ouderen die geregeld langskomen, betalen zo’n 7,50 dollar. Voor dit bedrag krijgen zij ontbijt/lunch en worden er activiteiten en thema’s georganiseerd. Ook zijn er bedden waar op gerust kan worden. Vervoer naar de locatie moeten zij zelf betalen. Eusenia legt uit: ,,Als ouderen hulp nodig hebben, dan halen wij hen op. Gelukkig hebben we stagiairs die ons ook helpen. Toch hopen we op steun. Het zou mooi zijn als we sponsoren kunnen vinden. Hiermee kunnen we de dagvergoeding lager maken”.