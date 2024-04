Evenementen Gratis filmvertoning en gesprek met Liesje Obispo Redactie 15-04-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 18 en 19 april vindt bij Jong Bonaire een bijzonder evenement plaats, georganiseerd door Humane Nature Films. Onder de titel ‘Unbox Liesje’ deelt Liesje Obispo haar persoonlijke en turbulente verhaal, na een leven vol trauma’s en geheimen. De documentaire ‘Het Leven als Liesje’ zal worden vertoond, waarin zij openhartig spreekt over haar ervaringen met materiële rijkdom, sugar daddies en gebroken beloften. Liesje zal zelf aanwezig zijn om vragen van het publiek te beantwoorden.

De Nederlandse organisatie Human Nature Films en Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) organiseren in samenwerking met Openbaar Lichaam Bonaire, Stichting Perspektiva, Akseso en Mental Health Carribean op Bonaire het gratis event. Dit event heeft als missie om op een laagdrempelige manier seksueel geweld bespreekbaar te maken, het taboe te doorbreken en slachtoffers een gezicht te geven.

Het verhaal

Als de van oorsprong Curaçaose Liesje Obispo op dertienjarige leeftijd slachtoffer wordt van één van de grootste groepsverkrachtingen die Nederland ooit gekend heeft, stort haar toch al harde wereld totaal in. De film ‘Het Leven als Liesje’ laat zien hoe een reeks jeugdtrauma’s het verdere verloop van Liesjes leven beïnvloeden. Nadat ze ontspoort en enkele keren in jeugddetentie belandt, ontwikkelt ze een alter ego; iemand die bespeelt, verleidt en manipuleert. Als er onverwachts iemand in haar leven komt voor wie ze gevoelens krijgt, moet Liesje echter wel haar trauma’s onder ogen komen. Met de hulp van een coach gaat ze die confrontatie aan en ontdekt ze de patronen die ze heeft gevormd om met haar verleden om te kunnen gaan. Lukt het Liesje om zich hiervan te bevrijden en zich open te stellen voor echte liefde?

Regisseur & producent Mildred Roethof: “Dat je de wieg waar je geboren wordt niet kunt kiezen, staat buiten kijf. Toch ben ik door het maken van deze film vraagtekens gaan plaatsen bij het begrip ‘gelijke kansen’. Het is heel bijzonder dat Liesje voor mijn camera voor het eerst heeft verteld over de traumatische gebeurtenissen uit haar verleden. Zo is zij gaan ontdekken in hoeverre deze ervaringen nu nog een rol spelen in haar leven. Ik heb Liesje leren kennen als een sterke en slimme vrouw met een sprankelende persoonlijkheid. Ondanks alles lacht ze het leven met humor en zelfspot toe.”

Overdag zullen scholieren en professionals uit de zorg de documentaire bekijken en vanaf 18.30 uur is het publiek welkom bij de gratis voorstelling.