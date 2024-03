Politie & Justitie Verdachte schietincident meldt zichzelf bij Politie Redactie 2024-03-29 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op woensdagavond heeft een man zich bij het politiebureau gemeld naar aanleiding van een schietincident dat zich voordeed op maandagavond 26 maart. Een slachtoffer met schotwonden werd die avond naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een 28-jarige man, is in verband met dit incident door de politie gearresteerd. Hij werd zelf ook met schotwonden aangetroffen en ontving medische behandeling. Het onderzoek naar deze zaak is nog in volle gang.

De politie doet een beroep op getuigen of personen die relevante informatie hebben met betrekking tot dit incident om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 715-8000, of via de anonieme tiplijn 9310.