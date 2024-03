Sport & Vrije tijd Voetballers Bonaire spelen gelijk in oefenwedstrijd tegen El Salvador Hans Hofstra 2024-03-21 - 1 minuten leestijd

Voetballers Bonaire spelen gelijk in oefenwedstrijd tegen El Salvador. Foto: Federashon Futbol Boneriano

In de eerste officiële interland van 2024 hebben de voetballers van Bonaire gelijk gespeeld. In Washington D.C. speelde de ploeg na 90 minuten gelijk tegen El Salvador. Bonaire kwam op voorsprong, maar zag iets later dat haar opponent weer gelijk maakte. Bij 1-1 bleef het, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een gelijkspel.

De voor ADO Den Haag spelende Jort van der Sande speelde niet mee in de Verenigde Staten, omdat hij zich bij ADO Den Haag verder moest laten behandelen aan een blessure. Zonder van der Sande moesten de heren in het grote stadion genaamd Audi Field het opnemen tegen El Salvador. Het land staat 81ste op de FIFA wereldranglijst. Bonaire heeft als eiland geen plek op deze ranglijst.

In de 62ste minuut scoorde Germán Fuentes de openingstreffer voor Bonaire. Het was meteen het eerste officiële doelpunt van 2024. Zeven minuten later scoorde El Salvador de gelijkmaker.

Voor het nationale team van Bonaire was het oefenduel tegen El Salvador een voorbereiding op de CONCACAF Nations League-wedstrijden, die in september van dit jaar op het programma staan.