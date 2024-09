Vacatures Bonaire Vacature Allround Douane Declarant Melanie Zandwijk 16 september 2024

Vanwege uitbreiding van ons team op Bonaire zijn wij op zoek naar een Allround Douane Declarant.

Bedrijf

Allways Transport Nederland is gespecialiseerd in de export van goederen naar de Caribische eilanden. Sinds 1985 hebben wij als expeditiebedrijf uitgebreide ervaring en kennis opgebouwd, wat ons onmisbaar maakt voor de aanvoer van goederen naar deze eilanden. In 2022 hebben we onze vestiging op Bonaire geopend: Allways Transport Caribbean (ATC).

ATC biedt onder andere de volgende diensten aan:

Inklaren en lossen van containers

Opslagmogelijkheden

Douane-inklaringen

BTW-vrij inkopen

Koel- en vriestransporten

Verhuizingen

Luchtvrachten

(FCL) Container zeevrachten van en naar Nederland

(LCL) Groupage zeevrachten van en naar Nederland

Dagelijks houden wij ons bij Allways Transport Caribbean bezig met douanezaken voor inkomende en uitgaande goederen, zowel commerciële goederen als kleinere zendingen en verhuizingen van particulieren. Het goed informeren van onze klanten is van groot belang.

Over de functie

Een veelzijdige functie waarbij geen dag hetzelfde is. Taken omvatten:



Opmaken van douanedocumenten (in-, door-, en uitvoer)

Overzicht houden van boekingen

Afhandelen van zee- en luchtvracht in samenwerking met interne en externe afdelingen

Proactief doorgeven van documenten, facturen en informatie aan afdelingen, agenten en klanten

Controleren van documentatie verstrekt door klanten op volledigheid en juistheid

Administratie bijhouden in het systeem (Softpak)

Servicegericht communiceren met vervoerders, rederijen, agenten en particulieren

Samenwerken met operationele afdelingen voor optimale klanttevredenheid

Aanspreekpunt voor douaneformaliteiten

Signaleren van onregelmatigheden op douanegebied en rapporteren aan de leidinggevende

Wat wij vragen

MBO werk- en denkniveau

Minimaal 2 jaar relevante werkervaring (stages tellen mee)

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Ervaring met het online aangiftesysteem Asycuda World (pré)

Beschikbaar voor minimaal 20 uur (5 ochtenden, maandag – vrijdag)

In bezit van eigen vervoer

Wat wij bieden

Fijne werkomgeving in een leuk team

Veel afwisseling in je werk

Marktconform salaris, passend bij de functie en ervaring

Solliciteren

Geïnteresseerd? Stuur vandaag nog je sollicitatie per e-mail naar info@allwaystransport.nl.

Meer informatie nodig? Bel Tim via +599 784 1251.

Allways Transport Caribbean – Uw specialist in Caribische zeevracht

