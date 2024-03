Luchtvaart & Reizen WINAIR start vluchten naar Martinique Redactie 2024-03-10 - 1 minuten leestijd

Een ATR toestel van WINAIR stijgt op van Sint-Maarten. Foto: WINAIR

PHILIPSBURG – Kort na de terugkeer naar het eiland Nevis heeft WINAIR verdere uitbreiding van het vliegschema aangekondigd met rechtstreekse vluchten naar Martinique. Vanaf 1 april 2024 verbinden deze vluchten Martinique (FDF) rechtstreeks met zowel Sint-Maarten (SXM) als Dominica (DOM) en vice versa.

Klanten uit Martinique kunnen via een tussenstop op Princess Juliana International Airport van Sint-Maarten doorreizen naar onder meer Sint-Barts, Antigua, St. Kitts, de Britse Maagdeneilanden en vele bestemmingen in de Verenigde Staten en Canada.

Franse bestemmingen

“We zijn erg blij dat we met deze nieuwe verbinding een route openen die belangrijk is voor de inwoners van het Franse deel van Sint-Maarten en Sint-Barts. Op deze manier verbinden we drie Franse bestemmingen naadloos en comfortabel met onze moderne ATR-vliegtuigen”, zegt WINAIR CEO Hans van de Velde.