Commentaar: Op Bonaire wordt graag met twee maten gemeten

Op Bonaire wordt vaak, en misschien zelfs wel bij voorkeur, met twee maten gemeten. Dat wordt duidelijk als wordt gekeken naar jubelberichten over het verbeteren van een stuk weg van nog geen 500 meter, gelegen voor de Flamingo luchthaven.

“Dit alles helpt om het negatieve te doorbreken en een nieuwe vibe te creëren van positief denken. Dat we dingen anders kunnen doen en met betere resultaten” juicht de doorgaans toch vrij kritische radio host en vakbondsman Norwin (Nòchi) Willem op Facebook onder een foto van de werkzaamheden.

Supporters van de zittende regenboogcoalitie buitelen donderdagochtend over elkaar heen voor het doen van een vreugdedansje. “Zó wordt er gewerkt” en “klare taal”, zijn enkele van de reacties.

Dat de naar huis gestuurde coalitie van UPB en MPB in de afgelopen jaren meer kilometers weg herstelde dan ooit tevoren in de geschiedenis van het eiland, doet er even niet toe. Bij een kritische noot op de loftrompet van Willem, blijkt het commentaar vooral bedoeld te zijn als pluimpje voor het feit dat de werkzaamheden in de avonduren werden uitgevoerd en niet overdag.

Blijkbaar staat op Bonaire niet altijd het objectieve feit voorop, maar met name wie wat doet. De paar honderd meter opnieuw geasfalteerde weg -die overigens inderdaad zeer dringend aan herstel toe was- is tot nog toe zo’n beetje het meest concrete wapenfeit van het zittende bestuurscollege.

Andere ‘successen’ waaraan nog wordt gewerkt, waaronder het bijna voltooide Isidel Beach Park, het Brionpark en bijbehorende parkeerplaats naast het postkantoor, komen allemaal nog uit de koker van het oude BC.

Het door PDB, M21 en Fractie Vrolijk gesteunde college heeft in de afgelopen maanden vooral laten weten waar ze tegen is. Dit terwijl er nog wel wat leuke dossiertjes liggen, zoals het probleem van de afwatering, de overdaad aan cruiseschepen en de nog altijd niet doorgevoerde aanpassingen aan de door velen gehate Vistor Entry Tax.

Het is voor de bewoners dan ook te hopen dat het BC aangestoken wordt door het enthousiasme van haar supporters. De afgelopen weken is veel energie opgegaan aan het discussiëren over vergoedingsregelingen en -hoe kan het anders- uit te betalen daggeld bij reizen, die dan ook zonder meer veelvuldig en met name ook langdurig worden gemaakt.

Hoewel er het nodige te doen is over voorgenomen aanpassingen in de WOL-BES en FIN-BES lijkt het BC het inmiddels over één punt toch wel eens met de ambtenaren aan de andere kant van de oceaan: Bonaire bestuur je het beste vanuit Den Haag!