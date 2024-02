IPKO op Aruba gaat deze maand niet door

ORANJESTAD – Het interparlementaire koninkrijks overleg (IPKO) dat deze maand in Aruba zou plaatsvinden, is geannuleerd en verschoven naar begin 2025. Dit bevestigde de voorzitter van het Arubaanse parlement, Edgard Vrolijk.

Volgens Vrolijk kent het IPKO twee momenten: één op de eilanden en één in Nederland. De beslissing om het Arubaanse IPKO van 2024 uit te stellen is genomen vanwege de verkiezingen in Nederland, afgelopen november en Sint-Maarten, afgelopen maand.

“In het presidium is besloten dit te verschuiven naar 2025. De reden is dat de Eerste Kamer in februari in Aruba is, eind april begin mei is de Tweede Kamer in Aruba en het is niet verstandig om nog een IPKO in het Caribisch gebied te houden”, aldus Vrolijk.

In plaats daarvan komen de parlementen van de vier landen, Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in juni in Nederland bijeen voor het Interparlementair overleg.