Carnaval weekend op Bonaire

KRALENDIJK – Aankomend weekend staat Bonaire in het teken van Carnaval. Ben je benieuwd waar je moet zijn om de belangrijkste optochten bij te wonen? De parades vinden zaterdag plaats in Rincon en zondag in Kralendijk. Hieronder vind je het schema van de verschillende parades, ingedeeld voor kinderen, tieners en volwassenen.

Na afloop van het carnavalsweekend worden er nog twee afscheidsparades gehouden, één voor kinderen en één voor volwassenen. Deze avondparades zijn echt de moeite waard, waarbij de deelnemers schitterende verlichte kostuums dragen. Het bijwonen ervan is absoluut een aanrader.

De ouderen gaan ook genieten van carnaval met hun eigen parade. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 9 februari 2024. De parade begint om 6 uur ’s avonds bij Van der Tweel en eindigt om 7 uur bij de Sabana rotonde. Iedereen is van harte uitgenodigd om de ouderen te komen ondersteunen.

Hier is het schema voor aankomend weekend Carnaval 2024 op Bonaire: